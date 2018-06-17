Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » İstanbul
  •  » Bakırköy İncirli Köprüsü Altında Içerisinde Yolcu Olan Bir Minibüs Ve Kamyon, Biriken Yağmur Suları Nedeniyle Mahsur Kaldı. İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Yolcuları Sırtına Alarak Minibüsten Çıkarttı. İtfaiyenin Çalışmaları Sürüyor.
17 Haziran 2018 13:06

Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

IHAAW130651-ASA/17-06-2018 - Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı.

Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

17 Haziran 2018 13:06

İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor. 17.06.2018 13:06:51 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç