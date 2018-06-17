» Bakırköy İncirli Köprüsü Altında Içerisinde Yolcu Olan Bir Minibüs Ve Kamyon, Biriken Yağmur Suları Nedeniyle Mahsur Kaldı. İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Yolcuları Sırtına Alarak Minibüsten Çıkarttı. İtfaiyenin Çalışmaları Sürüyor.
17 Haziran 2018 13:06
Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.
IHAAW130651-ASA/17-06-2018
- Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı.