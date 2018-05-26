Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 11:25

Bakırköy’de asansör kazası: 4 işçi yaralandı

Bakırköy’de 7 katlı binanın otoparkına malzeme taşıyan işçilerin bulunduğu asansör metrelerce yüksekten yere çakıldı, 4 işçi yaralandı.

Bakırköy’de asansör kazası: 4 işçi yaralandı

26 Mayıs 2018 11:25


Olay, Bakırköy İncirli Caddesi’nde bulunan kaba inşaatı bitmiş 7 katlı binanın asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaba inşaatı bitmiş 7 katlı binanın otoparkına inen yük asansörü ile işçiler malzeme taşıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asansör, yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine çakıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar işçilerin yardımına koşarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri bulunduğu yerden çıkararak ambulanslara yerleştirdi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi. İşçilerin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç