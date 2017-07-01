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01 Temmuz 2017 06:05

Bakırköy’de Bir AVM’de Kuyumcu Soygunu

Bakırköy’de bir AVM’ye lüks ciple gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, ellerindeki silahlarla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra kuyumcuyu soydu.

Bakırköy’de Bir AVM’de Kuyumcu Soygunu

01 Temmuz 2017 06:05


Olay saat 04.30 sıralarında Florya Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak’ta bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddialara göre lüks bir ciple AVM’ye gelen maskeli ve silahlı 4 kişi ellerindeki silahlarla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek giriş katta bulunan kuyumcu dükkanına yöneldi. Kuyumcu dükkanın kapısını levye yardımıyla kırarak içeri giren şüpheliler, içerde bulunan bir miktar ziynet eşyasını alarak geldikleri araca binip olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay sırasında alışveriş merkezinde bulunan güvenlikçinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.




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