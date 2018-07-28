Bakırköy’de genç polis canına kıydı

Genç polis memurunun bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi.

Olay, Bakırköy Çobançeşme Fidanlık mevkii E5 Güney yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 8 aydır çalışan polis memuru Selçuk Çalık (28) silahla yaşamına son verdi. İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü Çobançeşme Orman Fidanlık Şefliğinde çalışan bir işçi genç polisi kanlar içinde buldu. İşçinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde genç polise ait silah, kimlik, cüzdan ve şahsi malzemelerin bulunduğu belirtildi. Genç polis memurunun bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi.