Bakırköy'de insanların üzerine otomobil süren zanlı adliyeye getirildi

Bakırköy'de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye elleri kelepçeli olarak getirildi.

Bakırköy'de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün yaşanan olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alınan Göçmen, bugün Bakırköy Adalet Sarayına getirildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.