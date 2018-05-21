Bakırköy’de kanalı uçan araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu

Bakırköy’de Küçükçekmece Kanalına uçan otomobilde bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu.

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin sıkıştırması sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil kanala uçtu. Kanala uçan otomobilde bulunan iki kişi yara almadan kendi imkanıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem aldı. Su altında kalan aracın sabah saatlerinde çıkarılacağı öğrenildi. Öte yandan otomobili sıkıştırdığı ileri sürülen aracın bulunması için çalışma başlatıldı.