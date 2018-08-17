Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 03:55

Bakırköy’de kaza: 2’si ağır 3 yaralı

Bakırköy Kennedy Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Bakırköy’de kaza: 2’si ağır 3 yaralı

17 Ağustos 2018 03:55

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken taksi hurdaya döndü.


Kaza, 02.00 sıralarında Bakırköy Kennedy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 TAU 63 plakalı taksiye Sinan Demircioğlu idaresindeki 34 LZ 2911 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi kaldırıma çıktı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi çevredekiler tarafından çıkarıldı. Taksi şoförü ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde bulunan iki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Takside sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazanın görgü tanıklarından Ergin Özbey, “Ben karşıdan geliyordum, beyaz araba çok hızlı geliyordu. Taksi orada bekliyordu, araba taksiye vurdu. Arabanın hava yastıkları açıldı, arabada bulunan 2 kişiyi benle bir arkadaş çıkardık. Taksici arabada sıkışmıştı. Onu ambulans ve itfaiye ekipleri çıkardı. Birinin durumu iyiydi, diğer ikisinin kötüydü” dedi.



Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan taksi hurdaya döndü. Araçlar çekiciler yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç