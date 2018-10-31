Bakırköy'de kaza nedeniyle kitlenen sahil yolu trafiği havadan görüntülendi

Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı, Bakırköy sahil yolunda önce bir araca, ardından da ağaca çarptı. Kazada 10'un üzerinde kişi yaralanırken kitlenen sahil yolu trafiği havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan 34 RR 1116 plakalı servis midibüsü, Bakırköy sahil Kenedy Caddesi'nde aniden şerit değiştirmeye çalışan 34 ZP 8662 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 10'un üzerinde kişi yaralanırken, sahil yolu trafiği kitlendi. Kitlenen trafik ve polis ekiplerinin olay yerinde davam eden çalışmaları havadan görüntülendi.