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10 Temmuz 2018 11:38

Bakırköy’de sahilinde cenin bulundu

Bakırköy’de sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar deniz kıyısına vurmuş bir cenin gördü.

Bakırköy’de sahilinde cenin bulundu

10 Temmuz 2018 11:38

Olay yerine çağrılan polis, cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.


Olay sabah saatlerinde Bakırköy Aytekin Kotil Parkı’nda yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir cisimden şüphelendi. Dalgaların kıyıya yaklaştırdığı cisimden şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, incelemelerin ardından cismin, bir cenin olduğunu anladı. Cenin’i kıyıya çıkaran polis olay yerindeki incelemesi sonrası cenini cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırdı.




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