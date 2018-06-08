Bakırköy’de tarihi askeri binada yangın çıktı

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, tarihi binanın çatısı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Çekmece Çıkmazı Sokak’ta bulunan, 1’inci Dünya Savaşı döneminden kalma tarihi askeri bina yandı.

Yangın saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarihi binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, yangın tarihi binanın ahşap çatısını tamamen kapladı. Yangına Bakırköy, Florya ve Sefaköy itfaiye ekipleri müdahale etti.

Binanın bahçesinin kapalı olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, bir süre sonra yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, tarihi binanın çatısı tamamen kullanılmaz hale geldi.