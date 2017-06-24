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24 Haziran 2017 07:02

Bakırköy’de tüpgazdan patlaması

Bakırköy’de bulunan bir iş yerinde tüpgazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana geldi.

Bakırköy’de tüpgazdan patlaması

24 Haziran 2017 07:02

Patlama nedeniyle 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevre iş yerlerinde ve park halinde bulunan otomobillerde maddi hasar meydana geldi.


Bakırköy Osmaniye Mahallesi Camii Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; sabah saat 06.15 sıralarında sokak üzerinde bulunan iş yerinde tüpgazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yoldan geçtiği sırada elinden yaralanan 1 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinde ve park halinde bulunan otomobillerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye yardımıyla tahliye edildi.


Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.




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