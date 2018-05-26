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26 Mayıs 2018 02:25

Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi

Bakırköy sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan TIR sürücüsü köprüye çarparak yola devrildi.

Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi

26 Mayıs 2018 02:25

TIR şoförü ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.


Olay, saat 00:30 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Rauf Orbay caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolu üzerinde devam eden Raşit Akçapınar yönetimindeki 41 VN 564 plakalı TIR, sürüsünün üst geçidin yüksekliğini ayarlayamaması sonucu üst geçide çarptı. Çarpma sonrası TIR yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından camı kırılarak araçtan çıkartılan TIR sürücüsü Raşit Akçapınar ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ambulans içerisindeki ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.


Yola devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı


Üst geçide çarparak yola devrilen TIR nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait vinç ’in olay yerine gelmesinin ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yola devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.




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