Bakırköy'de vatandaşın üzerine otomobilini süren zanlı, cezaevine gönderildi

Bakırköy'de vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının, "Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirirken kaçmaya çalıştım" dediği öğrenildi.

Bakırköy'de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen, çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Zanlının mahkemede verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirten şahsın ifadesinde, "Linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. 10-15 kişi saldırdı ve aracıma hasar vermişlerdir. Arabamın arka camı tekmelerle kırılmış hasar verilmişti. Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirirken kaçmaya çalıştım. Pişmanım. Kız arkadaşımla tartışırken yolunda trafiğe kapanması üzerine valeler tepki gösterip olay büyüdü. Darp etmedim" dediği kaydedildi.