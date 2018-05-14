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14 Mayıs 2018 14:50

Bal Kaymak 18 Mayıs’ta vizyonda

Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oyuncu kadrosunda da Tarık Ünlüoğlu’nun yer aldığı Bal Kaymak filmi 18 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Bal Kaymak 18 Mayıs’ta vizyonda

14 Mayıs 2018 14:50


Onur Tan yönetmenliğinde çekilen Bal Kaymak filmi 18 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Filmde, küçük kız çocuğu ’Bade’nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalmasının umut dolu hikayesini anlatılıyor.


Tarık Ünlüoğlu’nun canlandırdığı huysuz ihtiyar ’Adem’ karakteri; başta acımasız, sevgisiz bir dedeyken iyi kalpli, koruyucu, bir pamuk dedeye dönüşüyor. Makedonya’da ciddi bir araştırma yapan Onur Tan, filmde oynayan tüm karakterlerin giydiği kıyafetleri özel olarak hazırlattı. Ünlü yönetmenin filmdeki bazı evleri de yeniden tasarlatıp dekore ettirdiği söylenenler arasında.


Başarılı yönetmen Tan filmde oğluna da yer verdi.




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