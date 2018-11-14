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Balık halindeki denetimlerde 22 ton balığa el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimlerde, boy yasağına uymayan 22 ton balığa el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, boy yasağına uymayan 22 ton balığa el konuldu.


Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde boy yasağına uymadıkları gerekçesiyle bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve 1 kasa ahtapota el konuldu. El konulan balıkların toplam 22 ton ağırlında olduğu belirtildi.

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