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13 Temmuz 2017 10:55

Balıkçı Kenan’dan Recep Kara’ya balık ziyafeti

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, 656.

Balıkçı Kenan’dan Recep Kara’ya balık ziyafeti

13 Temmuz 2017 10:55

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden önce ünlü balık restoranı Balıkçı Kenan’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.


656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne sayılı günler kala Başpehlivan Recep Kara, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü balık restoranı Balıkçı Kenan’da gerçekleşen buluşmaya birçok basın mensubu katıldı. Restoran sahibi Kenan Balcı’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Recep Kara, "Geçen sene Kırkpınar’a gitmeden önce Balıkçı Kenan ağabeyimize ziyarette bulunmuştuk. Bu yıl da Kırkpınar’a gitmeden önce yine ziyarette bulunduk ve sağolsun kendisi de bize kurban etmek için bir deve hediye etti. Ama benim içim bu deveyi kurban etmeye el vermedi. Ben Kenan ağabeye bu jestinden dolayı çok teşekkür ediyorum ama balıkçıya geldik, balık yiyelim ve bu deveyi azad edelim" ifadelerini kullandı.



Balıkçı Kenan’a Kırkpınar daveti


Recep Kara, kendisini ve basın mensuplarını restoranında ağırlayarak güzel bir balık ziyafeti sunan Balıkçı Kenan’ı, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti. Kenan Balcı da, Kara’nın bu davetine seve seve teşrif edeceklerini ifade etti.




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