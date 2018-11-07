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Balıkesirli milli kaleci Alperen Uysal'ın duygusal gecesi

İstanbulspor’un kalecisi Alperen Uysal, Pazartesi akşamı Balıkesir ile oynanan maçta duygusal anlar yaşadı.

İstanbulspor'un kalecisi Alperen Uysal, Pazartesi akşamı Balıkesir ile oynanan maçta duygusal anlar yaşadı.


Balıkesirli milli kaleci Alperen Uysal Pazartesi akşamı hayatının en duygusal 90 dakikalarından birini oynadı. Sarı siyahlı takımda bir çıkış yakalayan başarılı eldiven, 3 maçtır galip gelemeyen ve sıkıntılı bir sezon geçiren Balıkesirspor karşısında üstün bir performans ortaya koydu. Maçın kırılma anlarından 22'nci dakikada mutlak bir gole geçit vermeyen Alperen, İstanbulspor'un aldığı galibiyetin mimarı oldu.

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