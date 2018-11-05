İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesirspor taraftarı Koray Şener'i unutmadı

İstanbulspor-Balıkesirspor müsabakasında Balıkesirspor taraftarları geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener’i unutmadı.

İstanbulspor-Balıkesirspor müsabakasında Balıkesirspor taraftarları geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'i unutmadı.


Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Balıkesirspor arasında oynanan müsabakada Balıkesirsporlu taraftarlar geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı. Kendilerine ayrılan deplasman tribününde Koray Şener isimli pankart açan kırmızı-beyazlı taraftarlar Şener için tezahüratta bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.