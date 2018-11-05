Balıkesirspor taraftarı Koray Şener'i unutmadı

İstanbulspor-Balıkesirspor müsabakasında Balıkesirspor taraftarları geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'i unutmadı.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Balıkesirspor arasında oynanan müsabakada Balıkesirsporlu taraftarlar geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı. Kendilerine ayrılan deplasman tribününde Koray Şener isimli pankart açan kırmızı-beyazlı taraftarlar Şener için tezahüratta bulundular.