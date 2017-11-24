Balıkların denizlerimizi tek etme sebeplerinden birisi de atık yağlar

Çünkü denizlerde oksijen yetersizliği oluyor. Bu da balıkların denizlerimizi tek etme sebeplerinden birisi“ dedi.

Balcı, Balıkçılar Haftası Günü dolayısıyla Emir Sultan Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Kenan Balcı, öğrencilere, balıkçılık sektörünün problemlerini anlattı. Balıkçı Kenan, “Çocukken balık tutmaya giderdim deniz kenarına, iki, üç kilo balık tutardım. Şimdi açıklara gidiyoruz balık tutamadan geri dönüyoruz. Bu yüzden buradan gençlere söylüyorum denizlerimiz kollayalım koruyalım” ifadelerini kullandı. Balıkçı Kenan, lavabolara dökülen atık yağların denize gitmesi nedeniyle balıkların bu bölgeleri terkettiğini kaydetti.