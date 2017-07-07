Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 10:40

Balkan Festivali rüzgarı Küçükçekmece’de esecek

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan ve türkülerinden kendine özgü lezzetlerine kadar Trakya kültürünün İstanbul’da yaşatılacağı “Trakya, Rumeli ve Balkan Festivali” için geri sayım başladı.

Balkan Festivali rüzgarı Küçükçekmece’de esecek

07 Temmuz 2017 10:40

9 Temmuz Pazar günü Halkalı Meydanı’nda yapılacak festivalde, 10 bin kişiye dev ızgaralarda pişirilecek meşhur Tekirdağ köftesinin yanı sıra ayran ve Rumeli tulumbası ikram edilecek. Yöresel dans topluluklarının da sahne alacağı festival, renkli görüntülere ev sahipliği yapacak.


Rumeli ve Balkan kültürünün İstanbul’da yaşatılacağı ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Rumeli ve Balkan Festivali için hazırlıklarda sona gelindi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festivalde, ızgaralarda pişirilecek kilolarca Tekirdağ köftesi, ayran ve Rumeli tulumbası eşliğinde 10 bin kişiye ikram edilecek. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in de katılım göstereceği festival, 9 Temmuz Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda gerçekleştirilecek.



“Festivallerle kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz”


Birlik ve beraberliği pekiştirecek festivaller yapmaya devam edeceklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Küçükçekmece Belediyesi olarak, kültürel değerlerimizin yaşatılmasını ve yeni nesle aktarılmasını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla, birlik ve beraberliği pekiştirecek etkinliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bizleri bir araya getirerek, ortak paydada buluşmamızı sağlayacak festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Danslar ve türkülerle Rumeli-Balkan havası


Rumelili Ekrem, Ramazan Günay ve Sevim Balkan’ın, Rumeli ve Balkan türküleri söyleyeceği festivalde, Roman Dans Topluluğu sahne alacak. Rumeli ve Balkan bölgelerini temsilen derneklerin de katılım göstereceği festival, renkli görüntülere sahne olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!