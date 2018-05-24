Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 12:18

Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, raflarda

Osmanlı Ordusu’nun Balkan Harbi’ndeki ulaştırma faaliyetlerini bütün yönleriyle inceleyen kitap Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, kitapçılarda yerini aldı.

Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, raflarda

24 Mayıs 2018 12:18


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan, Osmanlı Ordusunu yığınaklanmadan harekât alanındaki idameyi sağlayan lojistiğe kadar tüm safhalardaki ulaştırma hizmetlerini inceleyen Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, raflarda yerini aldı.


Kitap, son derece karmaşık bir yapıya sahip olan Balkan Harbi’ni sebepleri, cereyan edişi ve sonuçları bakımından; siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri açıdan inceliyor. Ordunun harekât alanına ulaşıncaya kadar ne tür zorluklarla karşılaştığı, yiyecek-içecek ve mühimmat gibi ikmal maddelerinin buralara nasıl ulaştırılmaya çalışıldığı askeri belgelere dayanarak ayrıntılı şekilde kitapta ele alınıyor.


Bülent Durgun’un çalışması olan kitap aynı zamanda ulaştırma faaliyetlerinin Balkan Harbi’nin sonuçlarını nasıl etkilediğine dair bütünlüklü bir okuma sunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç