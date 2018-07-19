Balkan Kervanı Küçükçekmece’den yola çıkıyor

Balkan Kervanı projesi kapsamında, 15 günlük bir programla 5 Balkan ülkesinde kültürel kimliğin parçası olan pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşturulacak.

Küçükçekmece Belediyesinin Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği “Balkan Kervanı Projesi”nin tanıtım toplantısı Küçükçekmece Belediye Başkanlığında gerçekleştirildi. Projenin tanıtım toplantısına Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Recep Şencan ve Hamza Gönenç’in yanı sıra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Balkanların bizim için önemi büyük"

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Küçükçekmece’de Balkan kültürüne yönelik gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerini anlatarak, "Balkanların ülkemiz için önemi çok büyük. Doğu Trakya bölgesi Türkiye topraklarının yüzde 5’ini oluşturuyor. Coğrafi açıdan da bir Balkan ülkesi konumundayız. Türkiye, 550 yıl Balkan egemenliğini sürdürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun varisidir. Ülkemizde de ilçemiz de Balkan kökenli vatandaşlarımız var. Küçükçekmece’de de kuruluş itibarıyla ve şuandaki nüfusun da önemli bir kesimi Balkan ve Rumeli kökenlidir. Dolayısıyla, ilçemizin de Balkanlarla olan akrabalık bağları bu işi daha da önemli kılıyor" diye konuştu.

"O topraklara borcumuz var"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Balkanlara yönelik tüm projelere üniversite olarak destek verdiklerini ifade ederek, "Balkanlara borcumuz var. Bizim o topraklardaki camilerimize, mezar yerlerimize sahip çıkılmış. O topraklardaki Müslüman ve Türk unsurlarımıza karşı, tarihi birikimimize karşı borcumuz var. Her şeyi bir fırsat bilip o topraklara gitmeye ihtiyacımız var. Bu projeye bizleri dahil eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederim" dedi.

Türk kültürü Balkanlar’da tanıtılacak

18 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında sanatçıların bulunduğu bir otobüsle Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova’da çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Balkan Kervanı, Türk kültürünü tanıtacak. Gösteriler kapsamında, Türk halk oyunları, Hacivat Karagöz kukla sanatı, semazen gösterileri, ebru sanatı, cam sanatı, bakır sanatı, hat sanatı gibi el sanatlarının sergilenmesi ve Türk kahvesi, Osmanlı macunu, pamuk şeker gibi kültürel kimliğin parçası olan ikramlar bölge insanına sunulacak.

Proje kapsamında, Bosna Hersek (Saray Bosna, Mostar), Karadağ (Budva), Arnavutluk (Tiran), Makedonya (Ohrid, Gostivar), Kosova (Priştine, Mamuşa) ülke ve şehirlerinde 2’şer saatlik toplam 8 etkinlik gerçekleştirilecek.