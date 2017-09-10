Balkan Yelken Şampiyonası’nda Türkiye dört birincilik elde etti

50. Balkan Yelken Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı destekleri ile Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü himayesinde 05-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Tekirdağ’da; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Almanya ve İtalya’dan Optimist sınıfında 97, Laser 4.7 sınıfında 46, Laser Radial sınıfında 23, Laser Standard sınıfında 12, 420 sınıfında 13 teknenin ve toplamda 204 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, şampiyonada dört birincilik elde ederken, bir ikincilik ve iki üçüncülüğün sahibi oldu.

420 Erkekler sınıfında Rasim Yaşar-Kaan Parlas, Laser Radial Erkekler sınıfında Yılkan Timurşah, Laser 4.7 Kızlar sınıfında Zülal Alev Erkan ve Optimist Junior Kızlar sınıfında Firdevs Yeğin Balkan Şampiyonu oldu. Laser Radial Erkekler sınıfında Alp Baltalı ikinci olurken Laser Radial Bayanlar sınıfında İlayda Veziroğlu ve Optimist Junior Kızlar sınıfında Bilgenur Yazıcı üçüncü sırada yer aldı.

Şiltle onurlandırıldılar

Organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ASYAPORT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülsün Soyuer, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Ş.Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Organizasyon Sorumlusu Berk Uzel, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak tarafından şiltle onurlandırıldı.

Şampiyonaya katılan ülkelerin temsilcileri şiltlerini Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz ve Tekirdağ Büyükşehir Başkanvekili Münür Karaevli’nin elinden alırken görevli hakem ve jürilere teşekkür belgeleri; Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili İlhan İmrak, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ve Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül tarafından verildi.

50.Balkan Şampiyonası’nda sınıflarında ilk üç dereceye giren sporcular şöyle:

420 Erkekler

1. Rasim Yaşar - Kaan Parlas, Türkiye

2. Arvantisi Aggelos - Kavakaris Theofanis, Yunanistan

3. Pappas Visarion - Drosos George, Yunanistan