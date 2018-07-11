Balkanların kapısı Halkbank’la açılıyor

Bilal Sucubaşı, "İnsan kaynağı ve teknoloji yatırımları ile en hızlı büyüyen bankayız. Hedefimiz liderlik" dedi.

Avrupa pazarının giriş kapısı olarak değerlendirilen Makedonya’da 2011’de faaliyetlerine başlayan Halkbank, aktif büyüklüğüyle ülkenin 4’üncü büyük bankası oldu. Halkbank Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, "İnsan kaynağı ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla ülkenin en hızlı büyüyen finans kuruluşu olmayı başardık. Hedefimiz liderlik" dedi. Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) ev sahipliğiyle başkent Üsküp ekonomi gazetecileri ile biraraya gelen Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine hazırlanan Makedonya’ya yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, bu süreçte burada erken yer alanların kazançlı çıkacağını söyledi.

"Türk iş adamlarına destek için buradayız"

Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10’undan fazlasına sahip olduklarını belirten Sucubaşı, "30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500’ü aşan çalışanımızla Makedonya’da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Makedonya’da önemli oranda Türk nüfusunun bulunduğunu, Halkbank markasının onlar için de gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Sucubaşı, "Osmanlı izlerini taşımaya devam eden bu coğrafya Türkiye’den daha fazla ilgi bekliyor. Makedonya 2 saatlik karayolu ile 650 milyonluk pazara rahatlıkla ulaşılabilen bir üs konumunda. Üretim tesislerinin şimdilik kısıtlı olduğu bu ülkede yatırım yapacak iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

650 milyon nüfuslu pazarın kapısı

Makedonya Türkiye Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen yatırım, ticaret ve turizm tanıtım etkinliğinde konuşan MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski, Makedonya ve Türkiye arasında köprü olma faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Türkiye ile olan akrabalık ilişkilerimizi de göz önünde bulundursak, Balkan ülkelerinin Türk yatırımları için stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Üyelerimizin Makedonya’daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaştı. Şu an 400 milyon dolarlık Makedonya-Türkiye ticari ilişkilerini ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Makedonya’dan iki günlük karayolu ile 650 milyon alım gücü yüksek tüketiciye ulaşılabilen bir merkez" ifadelerini kullandı.

10 yıl vergi avantajı sunuluyor

Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil de, hükümetlerinin temel hedeflerinden birinin ekonomik kalkınma olduğunu belirterek, Makedonya’nın konum olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti. Başta Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna ve diğer devletlerle Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu anımsatan Kahil, son dönemde 11 şirketten serbest bölgede yatırımda bulunanlardan 5’inin Türkiye’den geldiğini hatırlattı. Kahil, serbest bölgelerdeki yatırım fırsatları ve avantajlarına değinerek burada kurumsal vergi, kişisel gelir vergisi, katma değer vergisi ve tüketim vergisinin 10 yıla kadar sıfır seviyelerinde olduğunu hatırlattı.

Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ise, hükümet olarak yeni yatırımların teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Makedonya’da ekonomi alanları gelecek vaat ediyor. Aynı zamanda ekonomik büyüme planı da yaptık ve burada kendi şirketlerimize olduğu gibi yabancı şirketlere de eşit fırsatlar sunacağız. Türk şirketleri Makedonya’ya yatırım yaparak Avrupa ve dünya piyasalarına buradan açılabilirler" diye konuştu. Bekteşi, Makedonya’yı ziyaret eden Türk ekonomi gazetecilerine, buradaki tecrübelerini Türkiye’ye aktarmaları çağrısında da bulundu.

Limak’tan 200 milyon avroluk yatırım

Yatırım çağrısına erken uyan Türk şirketlerinden biri Limak oldu. Limak Makedonya Koordinatörü Eda Kurt ve Limak Makedonya Müdürü Kurthan Apaydın, Üsküp’te 50 dönüm üzerine yaşam alanı kurdukları bilgisini verdi. Konut, ofis, AVM, rezidanslardan oluşan projenin maliyetinin 200 milyon avro olduğu belirtildi.

Ulaşım TAV’a emanet

Havalimanı işletmeciliğinde dünyada 18 ülkede faaliyet gösteren TAV, Makedonya hava ulaşımını da üstlendi. Üsküp havalanını 2011 yılından beri işleten TAV yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet sağlıyor. TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy, Üsküp trafiğinin yer yıl büyüme kaydettiğini belirterek, "Şu anda 36 destinasyon ağı hizmet veriyoruz ve bu sayı hızla artıyor. Makedonya pazarını büyütmek için havayolları ve tur operatörleri ile sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Cevahir en yükseğini inşa ediyor

Makedonya inşaat sektörünün bir başka Türk yatırımcısı da Cevahir oldu. Şirket Üsküp’ün en büyük yatırımlarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje hakkında bilgi veren Cevahir Makedonya Pazarlama Müdürü Hama Muminoviç "300 milyon avroluk yatırım Makedonya’nın en yüksek binaları olacak. 42’şer katlı 4 kuleden oluşacak projeye ilgi büyük" diye konuştu.