Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlatıldı

Myanmar'daki katliamdan kaçıp Bangladeş'e sığınan 800 bin Arakanlı Müslümanlara, Türkiye'den yardım kuruluşları yardım ulaştırmak için çalışıyor.

Myanmar'daki katliamdan kaçıp Bangladeş'e sığınan 800 bin Arakanlı Müslümana, Türkiye'den yardım kuruluşları yardım ulaştırmak için çalışıyor. Konuyla ilgili Deniz Feneri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada bölgeye yeni bir yardım kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bugüne kadar toplanan yardımlarla bin ev inşa edilen bölgede bu sayısının bin 600'e ulaşması amaçlanıyor. Ayrıca hayırseverlerin destekleri ile Türk yardım kuruluşları gıda paketi, sıcak yemek, pişirilmiş et, bebek maması, cibinlik, hijyen paketi, kadına özel ayrıca hijyen paketi, hasır, mutfak ve yaşam malzemesi, nakit para yardımı, kıyafet yardımı ve şemsiye dağıtımı yapıldı.

Açıklamada, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Arakanlılara yardımda bulunmak isteyen bağışçıların, ARAKAN yazıp 5560'a SMS göndererek 10 TL yardımda bulunabileceği kaydedildi.