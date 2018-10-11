Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 5 Ekim ile biten haftada 2 milyar 227 milyon 72 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 490 milyar 693 milyon 115 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 5 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,09, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 27,99 yükseldi.