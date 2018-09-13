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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 7 Eylül ile biten haftada 288 milyar 490 milyon 499 bin lira azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 7 Eylül ile biten haftada 288 milyar 490 milyon 499 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 569 milyar 247 milyon 681 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 7 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,07 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,52 arttı.

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