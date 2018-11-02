Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil) 26 Ekim ile biten haftada 2 milyar 48 milyon 237 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 390 milyar 577 milyon 421 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 26 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,09 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,85 arttı.