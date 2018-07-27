Bankalardan ’bedelli kredisi’ duyurusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na sunulan ‘Bedelli askerlik’ düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte bankalar sundukları kredi imkanlarında uygun yenilikler yapıyor. Bu çerçevede bazı bankalar bedelli askerlik için mevcut verilen kredilerde yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.

3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

ING Bank 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleriyle sunacağını açıkladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ise yine 3 ay ertelemeli 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70’ten başlayan faiz oranlarıyla bedelli askerlik kredisinin verileceğini duyurdu.

Bedelli askerliği tercih etmek isteyenlere finansman sağlanması konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın daha önce yaptığı açıklamada “Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır” ifadelerini kullanmıştı.