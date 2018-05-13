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13 Mayıs 2018 18:30

Banyo yaparken elektrik çarpan kadın hayatını kaybetti

Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde bir kadın banyo yaptığı sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Banyo yaparken elektrik çarpan kadın hayatını kaybetti

13 Mayıs 2018 18:30

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemenin ardından kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde Bakraç Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Ebru Gül isimli kadın, banyo yaptığı sırada elektrik çarpması sonucu çığlık atarak yere yığıldı. Kadını ziyarete gelen arkadaşı kapıyı açamayınca komşularından yardım istedi. Evin kapısını açamayan vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk incelemelerinin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin isteği üzerine olay yerine BEDAŞ ekipleri de gelerek elektrik hattında incelemelerde bulundu.


Hayatını kaybeden kadını tanıdığını belirten Apartman görevlisi Mustafa Arık, “Polis memurları banyoda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Genç bir bayandı. Ben bayanın dayısını tanıyorum, bina da dayısının. Çok üzgünüz. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz” dedi.




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