Barajlardaki doluluk oranı yüzde 60’a çıktı

Marmara bölgesinde etkili olan yoğun kar ve sağanak yağış barajlardaki su seviyesini arttırdı. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60’ı buldu.

Marmara bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki su seviyesini arttırdı. İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışı birçok noktada çileye dönüşürken barajlar için faydalı oldu. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 59, 86’ya ulaştı. Geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 36’ya kadar düşen su seviyesi İstanbul için alarm vermişti. Yağmurun ve kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi ortalama yüzde 60’a çıktı.

Barajlardaki su durumu

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli: Yüzde 86,02

Pabuçdere: Yüzde 18,05

Sazlıdere: Yüzde 37,83

Büyükçekmece: Yüzde 39,71

Alibey: Yüzde 65,89

Terkos: Yüzde 57,37

Kazandere: Yüzde 35,72

Elmalı: Yüzde 0,52

Darlık: Yüzde 81,35

Istrancalar: Yüzde 80,02