Barcelona, Ante Tomic’in sözleşmesini uzattı

THY Euroleague ve ACB Ligi’nin güçlü ekiplerinden Barcelona, dış transferinin dışında iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Barca bu kapsamda Hırvat basketbolcu Ante Tomic ile nikah tazeledi. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tomic’in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

31 yaşındaki basketbolcu, 2012 yılında Real Madrid’den Barcelona’ya transfer olmuştu. Hırvat pivot geçtiğimiz sezon Euroleague’de 9.7 sayı, 4.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.