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18 Temmuz 2018 12:26

Barcelona Kyle Kuric’i kadrosuna kattı

İspanyol ekibi Barcelona Lassa, Amerikalı basketbolcu Kyle Kuric’i kadrosuna kattı.

Barcelona Kyle Kuric’i kadrosuna kattı

18 Temmuz 2018 12:26

Barca, Kuric ile 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşme imzaladı.


Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden İspanyol ekibi Barcelona Lassa, geçen sezonu Panathinaikos’ta geçiren Chris Singleton’ı kadrosuna katmış, Pau Ribas ile de sözleşme yenilemişti. Barca, Rus ekibi Zenit St Petersburg’da forma giyen Amerikalı oyuncu Kyle Kuric ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kuric ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


28 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Zenit ile Eurocup’ta 15.3 sayı, 3.5 ribadun ve 1.4 asist ile mücadele etti.




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