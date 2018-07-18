Barcelona Kyle Kuric’i kadrosuna kattı

Barca, Kuric ile 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden İspanyol ekibi Barcelona Lassa, geçen sezonu Panathinaikos’ta geçiren Chris Singleton’ı kadrosuna katmış, Pau Ribas ile de sözleşme yenilemişti. Barca, Rus ekibi Zenit St Petersburg’da forma giyen Amerikalı oyuncu Kyle Kuric ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kuric ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

28 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Zenit ile Eurocup’ta 15.3 sayı, 3.5 ribadun ve 1.4 asist ile mücadele etti.