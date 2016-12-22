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22 Aralık 2016 09:17

Barcelona’da Arda Turan şov

Barcelona’da Arda Turan şov

22 Aralık 2016 09:17

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona’nın Hercules’i 7-0 mağlup ettiği maçta 3 gol, 1 asiste imza attı.
İspanya Kral Kupası’nda dün gece Barcelona 2. Lig ekiplerinden Hercules’i ağırladı. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Katalan ekibi, Camp Nou’da rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek son 16 takım arasına kaldı. Milli yıldız Arda Turan karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, 3 gole imza atarak hat-trick yaptı. Barcelona’nın diğer golleri ise Lucas Digne, Ivan Rakitic, Rafinha ve Paco Alcacer’den geldi.
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusuydu
Arda Turan, Barcelona’nın Alman ekibi Mönchengladbach ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde de ortaya koyduğu performansla dikkat çekmişti. Yıldız oyuncu bu maçta da 3 gol, 1 asiste imza atmış ve Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu olmuştu.



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