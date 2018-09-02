Barcelona’dan 8 gollü galibiyet

haftasında Barcelona, Huesca’ya gol yağdırdı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Messi’li yıldızlar topluluğu, mücadeleden 8-2 galip ayrıldı.

Estadio Camp Nou’da Barcelona, ligin yeni ekiplerinden Huesca’yı konuk etti. 3. dakikada konuk takım Hernandez ile 1-0 öne geçti. 16. dakikada Barcelona Messi ile eşitliği yakaladı. 24. dakikada Pulido’nun kendi kalesini havalandırmasıyla Barça 2-1 öne geçti. 39. dakikada Luis Suarez ile Barcelona farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru Huesca, Gallar ile farkı yeniden 1’e indirdi. İkinci yarıda Katalan ekibi adeta coştu.

48. dakikada Dembele, 52. dakikada Rakitic, 61. dakikada Mesis, 81. dakikada Jordi Alba ve 90. dakikada Luis Suraez’in golleriyle Barcelona sahadan tarihi bir skorla (8-1) galip ayrıldı.

Öte yandan Heusca’da forma giyen Serdar Gürler, 58. dakikada forma şansı buldu.