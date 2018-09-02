Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 21:51

Barcelona’dan 8 gollü galibiyet

La Liga’nın 3.

Barcelona’dan 8 gollü galibiyet

02 Eylül 2018 21:51

haftasında Barcelona, Huesca’ya gol yağdırdı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Messi’li yıldızlar topluluğu, mücadeleden 8-2 galip ayrıldı.


Estadio Camp Nou’da Barcelona, ligin yeni ekiplerinden Huesca’yı konuk etti. 3. dakikada konuk takım Hernandez ile 1-0 öne geçti. 16. dakikada Barcelona Messi ile eşitliği yakaladı. 24. dakikada Pulido’nun kendi kalesini havalandırmasıyla Barça 2-1 öne geçti. 39. dakikada Luis Suarez ile Barcelona farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru Huesca, Gallar ile farkı yeniden 1’e indirdi. İkinci yarıda Katalan ekibi adeta coştu.


48. dakikada Dembele, 52. dakikada Rakitic, 61. dakikada Mesis, 81. dakikada Jordi Alba ve 90. dakikada Luis Suraez’in golleriyle Barcelona sahadan tarihi bir skorla (8-1) galip ayrıldı.


Öte yandan Heusca’da forma giyen Serdar Gürler, 58. dakikada forma şansı buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç