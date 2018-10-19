Barda yüzünde şişe patlamıştı, savcılık takipsizlik verdi

Kadıköy'de bir gece kulübünde yüzünde patlayan içki şişesiyle gözünde görme kaybı oluşan Nagihan Örküş'ün eğlence mekanının yöneticileri ve çalışanları hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy'de 14 Ocak 2017'de bir gece kulübünde yüzünde içki şişesi patlayan ve yüzde 50 görme kaybı yaşayan Nagihan Örküş, gece kulübü yöneticileri ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararında, müşteki Nagihan Örküş'ün 21 Temmuz 2017 tarihinde verdiği şikayet dilekçesinde olay tarihi olan 15 Temmuz 2017 tarihinde şüphelilerden M.A. ve F.K.'nin ortağı ve yetkilisi bulunduğu, alkollü içeceklerin satıldığı, eğlence mekanında bar kısmında oturduğu sırada iş yerinde çalışan garsonun biraları kendi göz hizasında tuttuğu, bira şişelerinin patladığını söyleyerek, cam kırıklarının sol gözüne dolduğunu söylediği belirtildi.

“Yüzde 50 görme kaybı yaşadı”

Müştekinin hastaneye götürüldüğünü, göz retinasında yırtıklar tespit edildiğini, bu nedenle ameliyatlar geçirdiğini beyan ettiğini kaydetti. Gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.

Şikayet süresinin dolduğu gerekçesiyle takipsizlik

Kararda, olayın 14 Ocak 2017 tarihinde meydana geldiği aktarılarak, Nagihan Örküş'ün 21 Temmuz 2017 tarihinde şikayet dilekçesi verdiği ve "taksirle yaralama" suçlarında şikayet süresinin 6 ay olduğu anlatılarak, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.