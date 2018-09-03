Bariş ve sevgi buluşmaları söyleşilerle konserlerle devam ediyor

Sahaf Söyleşileri’nekonuk olan Ahmet Mümtaz Taylan ve Hakan Günday “Edebiyat ve Sinema” konusundaki fikirlerini kitapseverlerle paylaştı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları, 4.gününde sinema ve edebiyat dünyasının sevilen isimlerini İstanbullular’la buluşturdu.Sahaf Festivali kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşilerinde, Listesiz Kitap Mezatı’nın ardından “Edebiyat ve Sinema” konusu hakkındaki fikirlerini paylaşan Ahmet Mümtaz Taylan ve Hakan Günday keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri’nin bu akşamki konukları Ahmet Ümit ve Levent Üzümcü ise “Çocuk ve Eğitim, Evrensel Eğitim”konulu söyleşide, eğitimin çocuğun hayal gücünü besleyen, zenginleştiren nitelikte olması gerektiğine vurgu yaptılar. Moderatör Yekta Kopan da gençlere, dayatmayla yasaklanan hiçbir şeye boyun eğmemelerini tavsiye etti.

Taylan: “Sanat, soru anahtarıdır.”

Sahaf Söyleşileri’nin “Edebiyat ve Sinema” konulu söyleşisinin konuklarından Ahmet Mümtaz Taylan, konuşmasında, edebiyatın ve sözün hiçbir zaman bitmeyeceğine vurgu yaparak “Tüm önermeler dönemseldir. Sanatın hiçbir dalının ödevi yoktur. Soruları sormak önemlidir. Sanata ödev yüklemek eski bir şey sanatın meseleleri işaret etme ve tartıştırma gibi bir işlevi olabilir. Sanat, çözümler söylemez; ama yanlış olanı işaret eder. Sanat soru anahtarıdır, cevap anahtarı değildir” dedi.

Günday: “neden sorusu, cümlenin başi”

“Ebebiyat ve Sinema” konulu söyleşide, dinleyicilere “Sahip olduğun düşüncenin yüzde kaçı senin düşüncen, yüzde kaçı toplumun düşüncesi?” sorusunu yönelten Günday, “Birinin sizi uyutmasına izin verirseniz asla kendi rüyanızı göremezsiniz.” dedi. Çocuk eğitimine dair dinleyicilere, çocuklarına, okumayı öğrenir öğrenmez birbirine taban tabana zıt iki farklı kitap okutmalarını tavsiye eden Günday, “O zaman çocuk bu çelişkiyi fark edip ‘Neden?’ diye soracaktır. Neden, cümlenin başı ve sonunu çocuk, kendi getirecektir” diye konuştu.

Neren ağrıyorsa oradan başla

Yazma serüvenine dair anektodları da samimiyetle dinleyicilerle paylaşan Günday, konuşmasında “Neren ağrıyorsa ve hangi soruyu biliyorsan oradan başlayacaksın.Yarın ne yazacağımı bilmiyorum. İşin güzelliği de burada Planlamaktan hiç hoşlanmıyorum, hiç de hoşlanmadım. Ben, bankaya girdikten sonra bankayı soymaya karar verenlerdenim. Yanıtları olan edebiyatla değil, soruları olan edebiyatla ilgileniyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ümit: “Yaşamak için hayal etmek gerekli”

Bu yıl “Eğitim” temasıyla gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri’nin konuklarından Yazar Ahmet Ümit, “Çocuk ve Eğitim” konusunun enine boyuna tartışıldığı söyleşide, çocuk eğitiminde “Onu yap, bunu yapma” demek yerine, çocuğu kendi doğrularını bulması için yüreklendirmenin ve ona kendi fikirlerini oluşturması için fırsat vermenin önemine dikkat çekti. Her sanat eserinin hayata tutulmuş bir ayna olduğunu söyleyen Ahmet Ümit, “Hayal edemezseniz umudu kaybedersiniz. Yaşamak için hayal etmek gereklidir. Eğer edebiyattan, sanattan korkarsanız her şey sakat gidecektir.Çocuklar da sanatla ilgilenmezse hayatı bilmeleri çok zor. Çünkü sanat, hayata hazırlar.” dedi. Söyleşide, yazarlık serüvenine nasıl başladığını da dinleyicilerle paylaşan Ahmet Ümit “Yazar olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Rastlantı sonucu yazmaya başladım ve yazdıklarım beni eğitmeye başladı.Yazmaya başladığın anda öğrenmeye başlıyorsun. Yazarlıkta hazır olmak, yazmaya başlamaktır” diye konuştu.

Üzümcü: “Önce kendimizi geliştirelim”

Ünlü Oyuncu Levent Üzümcü ise konuşmasında, çocukların büyüklerin birer kopyası olduğuna dikkat çekerek “İlk önce hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz. Davranış ve sözlerimizle çocuklara örnek olmalıyız. Kendi hayal dünyamızı geliştirmeliyiz ki çocuğumuzun da hayal gücünün gelişimine katkıda bulunabilelim.” şeklinde konuştu. Söyleşi sonunda konuklara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiçek takdimini CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte yaptı. Söyleşinin ardından sahneye çıkan Derya Uluğ, performansıyla kendisini dinlemeye gelen İstanbullular’ı büyüledi.