Başak burcu kadını ve özellikleri

Ünlü oyuncu ve Aromaterapist Ayşe Tolga başak burcu kadınlarını ve genel özelliklerini anlattı.

Başak burcu kadınlarının sorumluluk sahibi, hırslı ve detaycı olduklarını söyleyen Ayşe Tolga açıklamalarına şöyle devam etti;

“Başak burcu kadını tüm sorumluluğunun bilincinde olan bir kadındır. Hırslı bir yapıya sahiptir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek ister detaycıdır. Kişilik olarak nazik ve hassas bir yapıya sahiptir. Başak burcu kadını aşırı titiz ve bu titizlikleri neredeyse hastalık boyutundadır. Ufak detaylar onun için son derece önemlidir. Ev yaşantısına düşkün olup fazla dışarıda bulunmak istemez. Başak burcu kadınları çocuklarına zaman ayırmaktan mutluluk duyar. Başak burcu kadını hoş bir mizaha sahiptir bu nedenle arkadaş çevresi tarafından çok sevilen ve beğenilen kişidir.”

“Başak burcu kadını çalışmayı sever ve azimlidirler. İstedikleri başarıya ulaşmak için durmadan çalışırlar. Çaba gösterirler pratik zekâya sahiptirler. Her zaman mükemmeli arayan bir yanı vardır. Hayatını kontrol etmek istemesi kendisine güven verir. Başak burcu kadınını kazanmak zordur. Her zaman mesafeli davranır. Yalandan hoşlanmaz. Dürüstlüğe önem veren kişilerin arkadaşlık kurması gerekir. Paraya fazla önem vermese bile maddi olarak güçlü olmak ister.”

Başak burcu fiziksel özellikleri

“Başak burcu kadını fiziksel özellikleri bakımından en dikkat çekici burçlar arasındadır. Çekici ve güzeldir. Yüzleri pürüzsüz ve uyumlu bir yapıya sahiptir. Çene yapıları keskin ve yuvarlaktır. Kol ve bacakları narin bir görünüşe sahiptir. Giyim konusunda oldukça özenlidir. Kendine yakışanı tercih eder.”

Başak burcu kadının olumlu özellikleri

“Başak burcu kadınını en belirgin özelliği titiz olmasıdır. Yardıma hazırdır ve herkese elinden ne gelirse yapmak ister. Pratik ve son derece güvenilir dürüsttür.”

Başak burcu kadının olumsuz özellikleri

“Başak burcu kadının olumsuz özellikleri arasında gergin ve fazla mantıklı hareket etmesini söyleyebiliriz. Dalgın ve sinirli ve endişeli davranır. Yenilikten hoşlanmaz, geleneklerine bağlı bir yapısı vardır.”

Başak burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

“Başak burcu kadını dürüst, olduğu gibi davranan erkeklerden hoşlanır. Saygıya önem verir, kendisine saygısızlık etmeyen erkeklerden hoşlanır. Başak burcu eleştiri yapmaktan hoşlanır bu nedenle, onun eleştirilerine karşı çıkmayan erkeklerden hoşlanmaktadır.”

Başak burcu kadını nelerden hoşlanır?

“Başak burcu kadını, temizlik ve titizlikle ilgili olan her şeyle ilgilenmekten hoşlanır. Arkadaşlarıyla bir arada zaman geçirmekten ve eğlenmekten hoşlanır. İnsanları eleştirmekten hoşlanır.”

Başak burcu kadını aşk hayatı

“Başak burcu kadınını aşk hayatında kolay elde etmek mümkün değildir. Onun güvenini kazanmak her şeyden önce gelir. Aşk hayatında sadık güvenilir bir karaktere sahiptir. Yalan ve gizlilik ona göre değildir. Aşırılığı sevmez. Aşık olduklarında kıskanç olabilirler. Sevdiğini kesinlikle paylaşmak istemez. Başak burcu kadını aldatılırsa asla affetmez.”

Başak burcu kadını hangi burçlarla anlaşır?

“Başak burcu kadını kendisi gibi toprak elementinden olan Oğlak ve Boğa burçları ile anlaşır. Çünkü hayata olan bakış açıları aynıdır. Aynı zamanda su grubundan olan Yengeç ve Akrep burcu ile uyumlu bir birliktelik yaşayabilirler. Başak burcu kadını İkizler ve Yay burçları ile pek anlaşamaz. Başak burcu kadını Yay Koç ve Aslan burcu erkeği ile riskli ama heyecanlı bir ilişki yaşayabilir.”