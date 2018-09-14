Başakşehir 2018-2019 eğitim dönemine hazır

Türkiye'de 18 milyon öğrenci için 17 Eylül Pazartesi günü ders zili çalıyor; Başakşehir'deki ilk ve orta okullar ile liselerde 95 bin 274 öğrenci eğitime başlıyor. Başakşehir'de, eğitim kurumları arasına 8 yeni okul eklenirken mevcut okullar da bakım, onarım ve tamiratları yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yeni eğitim kurumlarıyla birlikte 2008-2009 döneminde 50 olan derslik başına öğrenci sayısı 24'e düştü.

Başakşehir'de, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Başakşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla ilçe genelindeki tüm okulları baştan aşağı bakımdan geçirdi.

Okul sayısı 212'den 220'ye yükseldi

Başakşehir'de, 17 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta okullar ile liselerde 95 bin 274 öğrenci eğitime başlıyor. İlçedeki eğitim kurumlarına bu yıl yenileri eklendi. Geçen yıl 212 olan eğitim kurumu sayısı, yeni eğitim döneminde 220'ye yükseldi. 75'i devlet, 145'i özel olmak üzere toplam 220 okulun bulunduğu Başakşehir'de ayrıca 4 okulun inşaatı da devam ediyor.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 24'e düştü

Eğitime yapılan yatırımlar ile 2008-2009 eğitim döneminde 826 olan derslik sayısı, hızla artarak 2018-2019 eğitim döneminde 3 bin 920'ye yükseldi. Artan okul sayısı ve yeni dersliklerle birlikte 2008-2009 döneminde 50 olan derslik başına düşen öğrenci sayısı da, 30 olan İstanbul ortalamasının altına inerek 24'e düştü. Örgün eğitim verilen 75 devlet okulunun 62'sinde tam gün, 13'ünde ise ikili eğitim veriliyor.

Tüm okullarda internet ve kütüphane hizmeti

2008-2009 eğitim öğretim yılında 746 olan öğretmen sayısı da, 2017-2018 döneminde özel okullarla birlikte 5 bin 154'e yükseldi. Başakşehir'deki okulların tamamında kütüphane ve internet mevcut olup 41'inde kapalı spor salonu bulunuyor.

Okulların bakımveonarımı belediyeden

Başakşehir Belediyesi, son bir yıl içinde konferans salonu bulunmayan 6 okula daha konferans salonu kazandırdı. Bunun yanı sıra öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için her eğitim dönemi öncesinde düzenli olarak yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları bu yıl da ilçe genelindeki tüm okullarda gerçekleştirildi. Ayrıca badana yapmak isteyen okullara boya temin edildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi açıldı

Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nin yanında yapılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında derslere başlayacak yeni okullardan. 32 derslikli lisede bu yıl toplam 684 öğrenci eğitim görecek.

Başakşehir, Bahçeşehir Boğazköy'de inşa edilecek dev eğitim kampüsü ile fen lisesine de kavuşacak. Hayırsever Demiröz ailesi tarafından yaptırılacak Eğitim ve Yaşam Merkezi bünyesinde yapılacak lisenin 2 yıla kadar tamamlanması planlanıyor. Kampüs bünyesinde fen lisesinin yanı sıra bir ilkokul, bir ortaokul ile kız ve erkek öğrenci yurtları da inşa edilecek.

Başakşehir'de Akif İnan Anadolu Lisesi yanında yapımı süren okulun da Başakşehir Spor Lisesi olarak kullanılması düşünülüyor. Öte yandan Onurkent'in alt kısmında yapımı süren binanın da ilkokul olması planlanıyor. Ayrıca TOKİ tarafından Kayaşehir 24. Bölge'de yaptırılan ilkokulun inşa çalışmaları devam ediyor.

"Eğitimin daha nitelikli ve kaliteli olmasını amaçlıyoruz"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmelere başarılar diledi. Ülkenin geleceği için gençlerin eğitimini önemsediklerini vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Başakşehir'de, yeni açılan okullarımızla birlikte derslik başına düşen öğrenci sayısı İstanbul ortalamasının altına düştü. Amacımız, yeni yatırımlarla ilçemizde eğitimin daha nitelikli ve kaliteli olmasını sağlamak. Okullarımıza konferans salonları yaparak öğrencilerimizi kültürel ve sosyal yönden destekliyoruz. Ayrıca ilçe genelindeki 8 bilgi evimiz ile öğrencilerimizin gelişimine katkı veriyoruz” dedi.

Başkan Kartoğlu, Başakşehir 5. Etap'ta yapılacak ve içerisinde 24 saat hizmet verecek kütüphanenin de yer alacağı Gençlik Merkezi'nin inşaatına yakında başlanacağını söyledi.