Başakşehir Belediyesi personelinden Kızılay’a kan bağışı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da kan bağışında bulunan personeli ziyaret ederek, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Başakşehir Belediyesi, Kızılay’a destek amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Başakşehir Belediyesi personeli, gün boyu belediye bahçesine kurulan stantta Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da kan bağışında bulunan personeli ziyaret ederek, duyarlılıklarından dolayı personele teşekkür etti.

“Personelimiz ve vatandaşımız çok ciddi katılım gösterdi”

Kan bağışının insan hayatı için çok önemli olduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projemiz çok ciddi bir talep gördü. Personelimiz ve hatta vatandaşlarımızdan da çok ciddi katılım var. Bu bizi çok sevindirdi. Kızılayımız’a, ülkemize bir nebze faydamız dokunuyorsa biz bundan müthiş gurur ve mutluluk duyarız. Bugün de elhamdülillah bu katılımdan da müthiş gururluyuz. Vatandaşımıza ve belediye personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu günü mesai olarak kapattık. Kızılay yetkilileriyle de görüştük, çok ciddi katılım olmuş. Belki de yarına sarkacak. Hedefimiz aslında bu güne aitti ama muhtemelen yetişmeyecek ve yarın da devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu bizim hedefimizin çok üstünde, beklentimizin de çok üstündeydi. Çok ciddi de sevindirici bir durum” diye konuştu.

“Kızılay için kan vermek çok güzel”

İlk defa kan verdiğini belirten belediye personeli Yavuz Yetişen, “Kızılay için kan vermek güzel bir şey. Hayatımda ilk defa kan veriyorum ama hiçbir sıkıntı yok. Herkes verebilir. Herkese tavsiye ederim” dedi.