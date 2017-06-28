Başakşehir Belediyesi sıcak havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Başakşehir Belediyesi ekipleri sıcak yaz günlerinde sokaklarda ihtiyaçlarını karşılayamayan sokak hayvanları için kolay ulaşabilecekleri noktalara mama ve su kapları koydu. Su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan ekipler, 3 hayvan müdahale aracı ve veteriner hekimler eşliğinde sevimli dostlara ulaşıyor. Sahipsiz hayvanların sıcak havalarda susuz kalmaması için çalışan ekipler, ilçede birçok farklı noktada hayvanlara ulaştı. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların enfeksiyon kapmaması için tek kullanımlık, hijyenik ve uygun kaplarla hayvanlara mama ve su bıraktı. Sıcaktan bunalan hayvanlar güneşten kaçarak serin ve gölge yerlerde durdu. Vatandaşlar yapılan uygulamayı başarılı bulduklarını ifade ederken belediye ekipleri, vatandaşları kapılarının önüne su koyarak duyarlı davranmaları konusunda uyardı.

“Yazın özellikle su ve mama yardımında bulunmaktayız”

Başakşehir Belediyesi’nde veteriner hekim olarak görev yapan ve sıcak havalarda hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yunus Kanlı, “Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve rehabilitasyon Merkezi’mizin organizasyonları dahilinde bölgemizdeki tüm başı boş hayvanlara kışın mama yazın özellikle su ve mama yardımında bulunmaktayız. Bu anlamda başı boş köpekleri arkadaşlarımız gördüğü takdirde anlık olarak mama ve su yardımında bulunurken aynı zamanda konuşlandırdığımız su ve mama istasyonlarımız söz konusu. Sosyal sorumluluk gereğidir, vatandaşlarımız da bu görevde bulunabilirler. Normalde köpeklerin 38,5 39,3 derece vücut ısıları bu ısıların altına ve üzerine çıkıldığında sağlık problemleri söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim onları düşünmemiz lazım”

Sıcak havaların hayvanları büyük oranda etkilediğini ifade eden Timuçin Karaca, “Belediyemiz çok güzel şeyler yapmış. İnsanların kapılara su, yemek bırakmaları, hayvanları görmeleri lazım. Sadece köpeklerle ilgili değil, kedi, kuş bütün hayvanlar bizlere ait. Bizim onları düşünmemiz lazım. Sıcak havalarda hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması önemli” dedi.

“İnsanlarımızın da duyarlı olması gerekiyor”

İnsanların sıcak havalarda hayvanların ihtiyaçlarını göz etmesi gerektiğini belirten Orhan Tecer, “Bu sıcakta hayvanların suya ihtiyacı var. İnsanlarımızın da duyarlı olması gerekiyor, hayvanlarımızı düşünmesi lazım. Onlar da bir can taşıyor sonuçta kapılara su koymak her insan beklentimiz bu sadece” şeklinde konuştu.