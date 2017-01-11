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11 Ocak 2017 15:24

Başakşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

Başakşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

11 Ocak 2017 15:24

Başakşehir Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına sahip çıkarak ilçenin çeşitli noktalarına yaklaşık bir ton mama bıraktı.
İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarının korunması için ekip sayısını artırarak çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler tarafından soğuk havanın ve kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine kuru mama bırakıldı. Ekipler yaptığı incelemeler sonrasında sağlıklı hayvanların doğal yaşam koşullarında beslenmesini sağlarken, yaralı ve hasta hayvanları ise tedavilerinin yapılması için barınağa götürdü.

"Cuma gününden bu güne kadar yaklaşık 1 ton mama dağıttık"
Sokak hayvanlarına mama dağıtımı sırasında açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Yunus Kanlı, "Cuma gününden bugüne kadar yaklaşık olarak 1 ton mama dağıttık. Bu mama dağıtma faaliyetimiz rutin uygulama olarak devam edecek. Havaların çok kötü olması nedeniyle bu konunun çok üzerine düştük. Bizler burada kuru mama dağıtımı yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımız bireysel anlamda et, kemik parçası gibi gıdalar veriyor. Vatandaşlarımızın bu verdikleri yiyecekler hayvanlarda sindirim sistemi ve deri hastalıklarına sebep oluyor. Eğer vatandaşlarımız vermek isterlerse de haşlanmış olarak verebilirler. Ama en doğrusu vermek isteyen vatandaşlar mama alarak bireysel olarak takviye yapabilirler" dedi.

"Hayvanların toplumun içerisinde bir yerlerinin olduğunu unutmamak gerekiyor"
Hayvanların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Veteriner Hekim Kanlı, "Hayvanların her şeyden önce toplum içerisinde bir yerlerinin olduğunu unutmamak gerekiyor, sevgiye ve şefkate ihtiyaçları var. Vatandaşlar bu şekilde bir çalışma yürütürlerse eğer iyi olur. Bu sosyal sorumluluk ve değerdir. Bu konuyla ilgili her birimize vazifeler düşmektedir. Kurumlar olabildiğince her noktaya ulaşmaya çalışsa da elbette ulaşamadığımız noktalar olacaktır. Ücra bir köşede gördüğü takdirde vatandaşlarımızın Başakşehir Belediyesi iletişim merkezine ilettiği takdirde biz onlara erişip müdahalede bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



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