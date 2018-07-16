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16 Temmuz 2018 23:02

Başakşehir Belediyesinden "15 Temmuz Şehitler Anıtı"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sular Vadisi’nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesinden

16 Temmuz 2018 23:02


Başakşehir Sular Vadisi’nde yapımı tamamlanan "15 Temmuz Şehitler Anıtı", düzenlenen törenle vatandaşların ziyaretine açıldı. Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Şevket Uzun’un eşi Nuriye Uzun’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış töreninde konuşan Başkan Kartoğlu, “Gördüğünüz bu beton heykel; tekrar ettiğimiz cümleler vardır ya, bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız deriz ya, işte bu beton kütleler Türkiye’nin kendisidir. Yaşayan millettir. 15 Temmuz gününü Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birlik ve bütün içerisinde yaşadık. O birlik ve beraberlik ruhu birleştiği zaman Çanakkale ruhuyla neler başarabileceğini tekrar mühürlemiş olduk. Birlik ve bütünlüğümüzü rabbim bozmasın’’ ifadelerini kullandı.


Üzüntü ve sevinci bir arada yaşadığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, ’’Bizler bu heykeli yaparken şunun altını çizmek isterim. Bu benim hem sevincim hem üzüntümdür. Akif’in dediği gibi rabbim bu ülkeye tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizlerde hep birlikte şimdi haykırıyoruz. Rabbim bize bir daha böyle heykeller yaptırtmasın’’ şeklide konuştu.


Ziyarete açılan 15 Temmuz Şehitler Anıtına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Açılış töreni havadan görüntülendi.




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