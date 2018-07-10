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10 Temmuz 2018 13:08

Başakşehir Belediyesi’nden LGS tercih danışmanlık hizmeti

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’nın ardından öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Başakşehir Belediyesi’nden LGS tercih danışmanlık hizmeti

10 Temmuz 2018 13:08

Güvercintepe, Akif İnan, Altınşehir ve Şahintepe Bilgievlerinde etüt ve rehber öğretmenler, öğrencilere doğru tercih konusunda yardımcı oluyor.


Bu yıl ilk kez yapılan ve yaklaşık bir milyon öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nin sonuçlarının açıklanmasının ardındanöğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. Başakşehir Belediyesi, bu kritik süreçte öğrencileri yalnız bırakmıyor. Güvercintepe, Akif İnan, Altınşehir ve Şahintepe Bilgievlerinde öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.


Öğrencilere doğru tercih yardımı


Bilgievinde görevli etüt ve rehber öğretmenler, LGS tercihlerinde öğrencilere yardımcı oluyor. Öğrencilere aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için ipuçları veriliyor.


Velileriyle birlikte bilgievlerine gelen öğrenciler, öğretmenleriyle istişare ederek kendileri için en doğru kararı vermeye çalışıyor. Tercih yapan öğrenciler arasında LGS’yeyıl içindebilgievlerindeki etüt dersleriyle hazırlananlar da bulunuyor. Rehber öğretmenler, bilgievlerindeki etüt derslerine katılan öğrencilerin elde ettiği başarıya ayrıca dikkat çekiyor.


Tercih için son gün 13 Temmuz


Tercihlerin 13 Temmuz’a kadar yapılması gerekiyor. Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta toplam 15 tercih yapabiliyor.


Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da ilan edilecek. 6-10 Ağustos’ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de ise yatılılık başvuruları alınacak.




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