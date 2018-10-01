Başakşehir bu sezon ilk kez turkuaz formayla

Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, bu sezon ilk kez bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları zorlu Fenerbahçe maçı öncesi mutlak 3 puan hedefleyen turuncu-lacivertliler, Malayta mücadelesiyle birlikte bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. Başakşehir, bu sezon ilk defa bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.