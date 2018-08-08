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08 Ağustos 2018 20:22

Başakşehir, Burnley maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3.

Başakşehir, Burnley maçına hazır

08 Ağustos 2018 20:22

Ön Eleme Turu ilk maçında oynayacağı Burnley maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde yarın karşılaşacağı İngiliz Temsilcisi Burnley maçı hazırlıklarını bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı antrenman tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İlk 15 dakikası basın açık olan antrenmana Medipol Başakşehirli futbolcular pas çalışmasıyla başladı. Koşu ve ısınma çalışması yapan turuncu-lacivertliler, istasyon çalışması gerçekleştirdi.


Medipol Başakşehir, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Burnley maçının taktik antrenmanını gerçekleştirdi.




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