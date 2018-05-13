Başakşehir Gençlik Oyunları finali renkli görüntülere sahne oldu

Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Başakşehir İlçe Kaymakamlığı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen ‘Gençlik Oyunları’ organize edilen final programı ile son buldu. Program kapsamında Başakşehirli lise öğrencileri Gençlik Oyunları Ödüllerine kavuştu. Ayrıca ünlü rapçiler Sagopa Kajmer ve Eypio sevilen şarkıları ile gençlere eğlenceli bir akşam yaşattı. Program fetih koşusu, gençlik oyunları filmi ve ödül töreni ile devam etti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da final programına katılarak gençlerle buluştu.

"İstanbul’un belki de Türkiye’nin en büyük spor adasının gençler için inşasına başlayacağız"

Başakşehir’de büyük bir spor adasının inşasına başlayacaklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Fatih’in dediği gibi mesele şehri imar etmek değil mesele içindekileri mutlu kılmak. Biz özellikle gençlerimizi mutlu kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Onlar için hizmette olacağız ve çok büyük fırsatlar oluşturacağız, çok büyük yatırımlar yapacağız. Hazır bu yatırımlardan bahsederken bir de müjde vermiş olsun başkan. İnşallah İstanbul’un belki de Türkiye’nin en büyük spor adasını gençler için inşasına başlayacağız. Ben sizden çok büyük bir ricada bulunmak istiyorum. Başakşehir Spor Kulübümüzü yalnız bırakmayalım. Onlar çok büyük bir başarıya imza atıyor. Onları desteklersek belki de şampiyon olacağız. İlçemize çok büyük bir katkısı olacak. Katılımlarınızdan dolayı özellikle olimpiyat sporcularına tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.