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30 Haziran 2017 16:56

Başakşehir havuzları yaza hazır

Kış boyunca Başakşehirlilere hizmet veren Başakşehir ve Bahçeşehir yüzme havuzları yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir havuzları yaza hazır

30 Haziran 2017 16:56


Başakşehir Belediyesi, okulların tatile girmesi ile birlikte artan talepleri göz önüne alarak havuzlarda yaz sezonunu açtı. Başakşehir Belediyesi Spor Parkları bünyesinde hizmet veren Başakşehir Spor Parkı ve Bahçeşehir Spor Merkezi yarı olimpik havuzları, hijyenik ortamı, profesyonel eğitmenler eşliğinde verilen yüzme eğitimleri ile yaz sezonunda da ilçe sakinlerine keyifli ve serin bir yaz vaad ediyor. Yaz sezonu ile birlikte yüzme havuzlarının bakım, onarım çalışmaları tamamlanarak sezona hazır hale getirdi.



70 bin Başakşehirli faydalanıyor


Başakşehir Spor Parkı ve Bahçeşehir Spor Merkezi yarı olimpik havuzlarından şimdiye kadar toplam 70 bin kişi faydalandı. 10 bin kayıtlı üyesi bulunan Bahçeşehir Spor Merkezi’nde havuz dışında Basketbol, Voleybol, Tenis, Fitness, Yüzme Taekwondo, Kick Books, Badminton, Cimnastik, Okçuluk Sportif Beceriler, judo, Pilates- Reformer branşlarında hizmet veriliyor.


Başakşehir Spor Parkı bünyesinde yer alan havuzdan ise toplam 60 bin kişi faydalandı. Başakşehirliler tesisten ayrıca; Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa tenisi, Fitness, Taekwondo, Atletizm, Badminton, Kıckboks, Satranç, Okçuluk, Judo, Karete Do, Pilates, Jimnastik, Motorik Beceriler eğitimlerinden de faydalanabiliyor.



Güvercintepe’ye yarı olimpik havuz


Başakşehir Belediyesi’nin ‘10 mahalleye 10 yüzme havuzu’ projesi kapsamında ilçeye kazandırdığı Başakşehir ve Bahçeşehir yüzme havuzlarına yenileri ekleniyor. Güvercintepe Spor Parkı bünyesinde hizmet verecek olan yüzme havuzunun inşaatı devam ediyor. Havuz yarı olimpik olacak. Alanında uzman antrenörler tarafından 7’den 70’e yüzme eğitimlerinin verileceği havuzda soyunma kabinleri, duş alanları, ve sauna da yer alıyor. Tesis bünyesinde bay ve bayanlara hizmet verecek fitness salonu da yer alacak. Havuzun Kasım 2017’de tamamlanması hedefleniyor.




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