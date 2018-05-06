Başakşehir Hıdırellez’i coşkuyla kutladı

Etkinlikte konser veren Hüznü Şenlendirici vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Başakşehir Belediyesi baharın gelişinin simgesi olan Hıdırellez’i düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı. Başakşehir Şamlar Köyü Meydanı’nda düzlenen şenliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Hüsnü Şenlendirici ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte ateşten atlayarak eğlenen vatandaşlar baharın müjdecisi Hıdırellez’i doyasıya kutladı. Etkinlikler kapsamında sahne alarak vatandaşlara konser veren Hüsnü Şenlendirici hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Hıdırellez baharın müjdecisidir”

Hıdırellez’in tarihimiz açısından önemli bir yeri olduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün Hıdırellez ateşimizi yaktık. Hıdırellez baharın müjdecisidir. Hep beraber toplandık mahalleli olarak bütün ilçe olarak baharın müjdesini hep beraber paylaştık. Ateşimizi de yaktık inşallah baharı güzel ve mutlu bir şekilde kutladık devamının da mutlu gelmesi için hep beraber dua ettik” ifadelerini kullandı.

“Hıdırellez kıymetli bir zaman baharın habercisi”

Şenliğe katılan sanatçı Hüsnü Şenlendirici ise, "Şamlar köyü benim için önemli burada benim çok sevenim var benim de çok sevdiklerim var dostlarım var. Aslında birkaç yıldır bunu yapmak istiyoruz ama yapamamıştık. Teşekkür ediyorum başkanıma bizi bir araya getirmeye vesile olduğu için. Özellikle Şamlar köyü ve Başakşehir’in böyle bir akşamında birlikte olmak güzeldi. Hıdırellez kıymetli bir zaman, baharın habercisi, güzel şeylerin başlangıcı gibi düşünüyoruz” dedi.