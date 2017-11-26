Başakşehir ile Kayserispor 17. randevuda

haftasında yarın Kayserispor’a konuk olacak. İki takım bu mücadeleyle ligde 17. defa karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 13. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada elde ettiği 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile topladığı 26 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu aldığı 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Ligde 17. randevu

İki takım daha önce Süper Lig’de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 8 galibiyet alırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa kazandı. 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor’un ligde son 7 maçtır ise Medipol Başakşehir’e karşı galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir, bu istatistiği devam ettirerek Avrupa Ligi’nde aldığı galibiyetin de verdiği moralle bu mücadeleyi kazanarak 29 puanlı Galatasaray ile puanını eşitlemek istiyor.

3 oyuncu sınırında

Medipol Başakşehir’de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 14. hafta oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Düdük Alper Ulusoy’da

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda yarın saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak.